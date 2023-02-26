Майже без участі Мудрика: Тоттенхем здолав Челсі та остаточно викинув його з гонки за ЛЧ – відео

Підопічні Грема Поттера здобули лише одну перемогу у 2023 році. Тепер же "сині" без шансів поступились принциповому опоненту, який був конкурентом за місце в топ-четвірці.

Тоттенхем – Челсі 2:0

Голи: Скіпп, 46, Кейн, 82.

Цими вихідними в Англії проходить 25 тур АПЛ. На неділю була винесена єдина зустріч, яка є центральною в турі – Тоттенхем приймав Челсі, пише 24 канал.

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Підопічні Поттера провалюють цей сезон, застрягши в середині турнірної таблиці. Лише перемога над "шпорами" могла б дозволити "синім" втрутитись в боротьбу за місце в Лізі чемпіонів.

Як і у минулій грі проти Саутгемптона, Михайло Мудрик залишився на заміні. Його місце в старті зайняв Рахім Стерлінг, який відновився від травми.

Неймовірна гармата від Скіппа

Перший тайм пройшов за рівної гри майже без ударів у ствір. А одразу після перерви Тоттенхем пішов у наступи та відкрив рахунок. Після позиційної атаки кіпер Челсі відбив удар від Емерсона.

М'яч вибив Енцо Фернандес, але прямо на Скіппа. Хавбек не довго думав і смачно приклався до м'яча, який від Аррісабалаги та поперечки опинився у воротах.

Челсі спробував захопити ініціативу, однак Тоттенхем вирівняв гру і не дозволив себе притиснути до воріт. Поттер провів кілька замін, але на поле вийшли Закарія і Маунт, а не нападники.

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Тоттенхем добив, Мудрик не допоміг

Мудрик же з'явився на полі аж на 83 хвилині, вже після другого голу суперника. За хвилину до цього господарі реалізували кутовий. Подачу від Сона підправив Даєр на дальню стійку, де ніхто не прикрив Кейна. Харрі впритул розстріляв ворота Аррісабалаги.

За виділений українцю час він встиг завдати одного удару повз ворота, а також нерідко зустрічався із м'ячем на фланзі. Втім Тоттенхем вже опустився у захист і не давав Михайлу простір для створення моментів.

Таким чином Челсі фактично вибуває із гонки за топ-четвірку. Команда Поттера залишається на десятій сходинці, а відстань від четвертого Тоттенхема тепер становить аж 14 очок. Наступну гру "сині" проведуть 4 березня вдома проти аутсайдера АПЛ Лідса.