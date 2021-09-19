Челсі розгромив Тоттенхем та вийшов на перше місце в АПЛ – Канте забив курйозний гол

У лондонському дербі між Тоттенхемом та Челсі сильнішими виявилися "аристократи". В неділю, 19 вересня, вони розгромили "шпор" на їх полі, забивши три голи.

Тоттенхем – Челсі 0:3

Голи: Сілва, 49, Канте, 57, Рюдігер, 90+2

на цей матч обидві команди вийшли в траурних пов'язках. Вранці стало відомо про смерть Джиммі Грівза – легендарного англійського нападника, якому належить рекорд щодо кількості голів в чемпіонаті Англії. Він був вихованцем Челсі, але найбільшу славу зажив, виступаючи саме за Тоттенхем.

Детальніше Помер Джиммі Грівз – найкращий бомбардир чемпіонату Англії та чемпіон світу

Два з трьох голів у ворота Тоттенхема забили центральні захисники Челсі – Сілва та Рюдігер. Ще одним голом відзначився Канте, хоча тут варто відзначити і рикошет від суперника.

Хоча в першому таймі мало що вказувало на розгромний рахунок. Обидві команди чимало атакували, але от з ударами справа була не найкраща – по шість спроб в кожної команди, але лише один з пострілів був у площину воріт.

А от після перерви гра цілковито змінилася і перейшла під контроль Челсі. Посприяв цьому і забитий гол – Сілва відзначився після удару з кутового.

За декілька хвилин голом відзначився і Канте – він наважився на удар здалеку низом. Сам постріл не був надто потужний, але після рикошету від Даєра м'яч полетів у протилежний кут, і від штанги прокотився по лінії воріт, перетнувши її. Льоріс в цей момент лише спостерігав за ним.

Тоттенхем таким перебігом подій на полі був "приголомшливий", і нічого не міг зробити біля воріт суперника. Натомість Челсі раз за разом нагнітав у протилежних воріт. Особливо старався Лукаку. Але йому забити так і не вдалося.

Зате вже у компенсований арбітром час ще один розіграш після кутового призвів до третього голу у ворота господарів поля – Рюдігер зумів залишитися без опіки та пробити у кут воріт.

Челсі перемагає та підіймається на першу сходинку турнірної таблиці. Хоча в АПЛ тривладдя, адже 13 очок після п'яти турів також набрали Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

Як так Ярмоленко заробив пенальті у матчі проти МЮ на останній хвилині – Вест Хем програв через промах

Натомість Тоттенхем впав вже на сьоме місце. Після трьох перемог у трьох стартових турах, команда два матчі поспіль програє з розгромним рахунком 3:0.