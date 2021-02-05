Челсі завдяки пенальті мінімально обіграв Тоттенхем: відео

Тоттенхем 4 лютого на власному полі приймав Челсі у рамках 22 туру АПЛ. Команда Томаса Тухеля здобула мінімальну перемогу.

Тоттенхем – Челсі 0:1

Гол: Жоржинью, 24 (п)

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Вже на перших секундах матчу футболісти Челсі кинулись у атаку. Вернер ударом головою міг закинути м'яч за комірець голкіперу, але пролетів над поперечиною.

У середині першого тайму активність лондонців була винагороджена. Даєр у боротьбі сфолив на Вернері – пенальті. До позначки підійшов Жоржинью та холоднокровно переграв воротаря. Голкіпер хоча й вгадав напрямок удару, але не зумів стати на заваді голу – 0:1.

Гості стрімко кинули у атаку, щоб подвоїти рахунок. Але Вернер змарнував чудовий вихід сам на сам з воротарем, пробивши значно вище володінь Тоттенхема. Гра "шпор" взагалі не була схожа на ту, яку вони показують. Вони не мали жодних шансів, щоб вразити ворота Льоріса.

Натомість Ковачич взяв ініціативу на себе та пробив у межах штрафного – м'яч пролетів поруч зі стійкою. Маунт мав найбільш реальну нагоду подвоїти перевагу, але переграти французького воротаря господарів не вдалось.

Підопічні Жозе Моурінью все ніяк не могли дійти до воріт суперника. Ламела вирішив пробив з дальньої відстані. Але ефектний сейв Менді врятував команду.

Майже відразу Карлос зіграв найкраще на другому поверсі. Але м'яч після подачі з флангу пролетів повз стійку. У підсумку – 0:1 мінімальна перемога Челсі.

Після звитяги Челсі йде 6-м, наблизившись впритул до топ-5. У їх активі 36 очок. Тоттенхем із 33 пунктами посідає 7 місце.

Тоттенхем – Челсі відеоогляд