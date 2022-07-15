Колос повідомив про перехід Тотовицького у Шахтар: це перший трансфер при Йовічевічі
Джерело:фейсбук Колоса
Не встиг Ігор Йовічевіч прийти у Шахтар, як оформив перший трансфер на чолі команди. Андрій Тотовицький повернувся до "гірників".
Повернення "колишнього"
Колос у своїх соцмережах повідомив про відхід Андрія Тотовицького. Атакувальний півзахисник повернувся у донецький клуб після 2-річної перерви.
Цікаво дізнатись Шахтар визначився з домашньою ареною для виступів у Лізі чемпіонів
Футболіст вже приєднався на зборах Шахтаря у Нідерландах, де разом із командою готується до нового сезону в Україні та єврокубків. Ковалівська команда не розголошує деталей трансферу. Щоправда, клуб офіційно ще не оголосив про трансфер.
Це перший трансфер Шахтаря під керівництвом Ігоря Йовічевіча, якого 14 липня призначили на посаду головного тренера "гірників".
"ТаТоТаке" ще вкінці червня повідомляло про повернення Тотовицького у Шахтар. Також за їх інформацією, донеччани розглядають варіант повернення ще декількох своїх колишніх футболістів.
Кар'єра Тотовицького у Шахтарі
- Вперше прийшов у структуру донецького клубу у 2010-му, підписавши контракт із Шахтар-3.
- Через два роки був переведений у Шахтар-2. Після чого поїздив по орендах, а в 2016-му повернувся вже у головну команду "гірників".
- Пробув там лише один місяць та поїхав в оренду у бельгійський Кортрейк.
- У 2017-му повернувся, але не затримався у команді з Донецька. Знову оренда у Маріуполь.
- Далі пограв за Десну та Колос, який став останнім перед поверненням у Шахтар.