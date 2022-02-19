Українець взяв "золото" у двох дивізіонах

Чемпіонат Європи відбувається у Римі з 14 лютого, повідомляє 24 канал. Борець української Ліги TMS Задорожній боровся у важкій вазі.

Варто уваги Україна феєрично здобула "золото" чемпіонату Європи зі стрільби з лука, переплюнувши Росію

У рамках свого дивізіону Максим провів три зустрічі, в одній із яких боровся із земляком Дмитром Пернікозом, який взяв бронзову медаль.

Задорожній здобув перемогу у трьох сутичках. Фінальний поєдинок він закінчив достроково – больовим прийомом.

За правилами федерації, всі призери можуть заявитися в абсолютну вагову категорію, що зробив Максим.

Задорожній провів чотири сутички і переміг у всіх достроково, забезпечивши собі друге золото.

Я зареєструвався на цей турнір ще у листопаді і з нетерпінням чекав на нього. Ретельно готувався, а готуюся я завжди до того, що перемагатиму. Чемпіонат Європи IBJJF – важливий щабель у моїй спортивній кар'єрі та золото на цьому турнірі багато для мене означає,

– прокоментував українець перемогу.



Максим Задорожній / Фото TMS



Максим Задорожній / Фото TMS