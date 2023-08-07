Наступна станція – Італія: клуб Серії А назвав суму, яку готовий заплатити за Маліновського

Руслан Маліновський наближчим часом може змінити своє місце працевлаштування. Українець відправиться у знайому йому краї.

Італійський Торіно активно працює над трансфером Руслана Маліновського. Українець сам погодився на перехід до стану "биків".

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Проблеми у Франції

Справи Руслана Маліновського у Марселі пішли не найкращим чином. Спершу українець видав хороший старт у стані "олімпійців", проте пізніше його результативність значно погіршилась (у 23 матчах півзахисник зміг забити всього два голи та віддати один асист). Згодом команду покинув головний тренер французів Ігор Тудор, який і запрошував Маліновського у колектив. На його місце прийшов Марселіно Гарсія Тораль, який не бачить Маліновського у стартовому складі, оскільки не довіряє йому.

Іспанський фахівець готується змінити схему гри, де Руслану була б виділена нова позиція. Під час виступів на новому амплуа, він би зміг по новому продемонструвати свої вміння, на думку тренера, але йому підписали конкурента із Шеффілда Юнайтед в лиці Ндіає Іліміана, якого клуб придбав за 17 мільйонів євро. Ба більше, сам президент Марселя не впевнений в перспективах українця.

Новий подих

Таким чином, "олімпійці" погодились вислухати пропозиції щодо Маліновського. Зокрема, Русланом зацікавились відразу два не найзірковіші колективи, а саме турецький Бешикташ та італійський Торіно. Українець ж у свою чергу віддав перевагу переходу до Серії А, тому "бики" відразу ж почали активно працювати над його трансфером.

Туринці в останні години уже встигли зробити важливі кроки для реалізації переходу Маліновського в команду. Першочергово, вони отримали згоду на трансфер від самого Руслана, згодом Торіно почав обговорювати з Марселем деталі угоди. "Бики" наполягають на оренді з правом викупу за 10 мільйонів євро.

Керівництво туринського колективу впевнене в успішному завершенні переговорного процесу. Український універсальний півзахисник став пріоритетним варіантом підсилення команди для головного тренера команди Івана Юріча. Саме такий фактор і став для "биків" надважливим, тому клуб і докладає стільки зусиль, щоб підписати Маліновського.

У минулому сезоні Торіно посіло 10-те місце у Серії А, не потрапивши в єврокубки. Руслан замінить у стані "биків" російського футболіста Олексія Міранчука, який виступав у туринському колективі на правах оренди, а тепер повернувся до Аталанти.