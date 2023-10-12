Не те, що обіцяв Роналду: топові гравці хочуть покинути Саудівську Аравію, розчарувавшись у лізі

Футболісти, котрі перебрались на Близький Схід, уже шкодують про своє рішення. Та от виконавці потрапили у "полон".

Зіркові футболісти горять бажанням покинути Саудівську Аравію. Все через те, що обіцянки не співпали з реальністю.

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Пішло не за планом

Саудити змогли звабити низку топових виконавців фінансами, що допомогло азійцям реалізувати багато топових трансферів. Зокрема, Кріштіану Роналду став першим найгучнішим переходом до Саудівської Аравії. Португалець розповідав, що ліга на Близькому Сході зможе зрівнятись із провідними європейськими чемпіонатами за своєю привабливістю та рівнем, а також дуже тішився тому фактору, що саме він відкрив шлях зірковим гравцям до Саудівської Аравії. Та от не всі слова Кріштіану справдились.

Діло в тому, що багато футболістів, котрі перебрались до саудитів, уже хочуть покинути лігу та перебратись до Європи. Гравців розчаровує низка факторів, проте найбільше виконавців дратує відсутність інтересу до чемпіонату і низка відвідуваність матчів. До прикладу, крайній матч Аль-Іттіфака, котрий очолює легендарний Стівен Джеррард, відвідали менше 10 тисяч уболівальників, а на одну із вересневих ігор взагалі завітали всього лиш 976 фанатів.

Найбільшу середню відвідуваність у Саудівській Аравії має Аль-Іттіхад, кольори якого захищає володар "Золотого м'яча" Карім Бензема. Матчі "тигрів" відвідують в середньому 29 тисяч вболівальників. Решта ж тамтешніх колективів не так цікавлять власних фантів, оскільки 11 клубів із 18-ти мають середню відвідуваність тільки 5 тисяч, а ще дві команди – навіть менше двох тисяч.

Такі справи у Саудівській Аравії дуже розчаровувало топових гравців, котрі перебрались із Європи та звикли грати за переповнених палких трибун. Та от прізвища "бунтівників" наразі невідомі. Найцікавіше, що гравця, скоріше за все, доведеться змиритись з обставинами, оскільки розірвати контракти їм буде непросто. Діло в тому, що більшість угод розраховані на 2 роки і більше.

Зіркові гравці, які переїхали на Близький Схід

Аль-Іттіхад – Карім Бензема, Н'Ґоло Канте, Жота, Фабінью.

Аль-Хіляль – Каліду Кулібалі, Рубен Невеш, Мусса Марега, Сергій Мілінковіч-Савіч, Неймар, Ясін Буну.

Аль-Наср – Давід Оспіна, Кріштіану Роналду, Таліска, Марцело Брозовіч, Садіо Мане, Емерік Ляпорт.

Аль-Ахлі – Едуар Менді, Роберто Фірміно, Ріяд Марез, Аллан Сен-Максімен.

Аль-Іттіфак – Джордан Хендерсон.