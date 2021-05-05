Top Rank не спішить позбавляти Вердехо контракту: боксера підозрюють у вбивстві дівчини

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум прокоментував звинувачення у вбивстві боксера Фелікса Вердехо. Пуерториканський боксер має чинний контракт з Top Rank.
Людина невинна, поки не буде доведено протилежне
Вердехо підозрюють у вбивстві вагітної дівчини Кеішли Марлен Родрігес Орітіс. Перше за все, Арум заявив, що кожен причетний до вбивства дівчини "здійснив жахливий вчинок".
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Водночас Арум заявив, що Top Rank розірве контракт з боксером, якщо його вина буде доведена.
Проте ми знаємо, що Фелікс був заарештований і перебуває під вартою у поліції. Але ми повинні пам'ятати, що в американській правовій системі людина невинна, поки не буде доведено протилежне. У цьому сенсі, будь він звільнений під заставу, ми б не займалися його наступним боєм, але також не позбавимо його контракту, поки він не буде засуджений – це наша офіційна позиція,
– сказав промоутер.
Аруму не вкладається в голові, що Вердехо міг вбити дівчинку.
"Це воістину трагічно. Все це неймовірно. Він завжди поводився чемно. Сумно, якщо він дійсно причетний до цієї трагедії. Ми не будемо брати участь ні в захисті, ні в їх юридичних ситуаціях. Ми не будемо замішані в цьому. А поки працює судова система мої молитви з ним", – резюмував Арум.
Що відомо про справу Вердехо
- 29 квітня зникла дівчина боксера Кеішла Марлен Родрігес Орітіс. Варто сказати, що Вердехо одружений на Еліз Марі Сантьяго. Дружина боксера повідомила поліції, що їй було відомо про роман Вердехо з жертвою.
- Тіло дівчини було знайдено 1 травня у лагуні Сан-Хосе. У розпорядженні поліції є відео з камери спостереження, на якому видно, як її зіштовхують у воду з автомобіля, схожого з машиною Вердехо.
- Свідок та водночас учасник злочину дав показання проти боксера. Свідок заявив, що Вердехо вдарив жертву в обличчя, після чого їй зробили ін'єкцію з наркотиками.
- Згодом боксер викинув дівчинку з моста та здійснив декілька пострілів у воду з пістолета. За інформацією ЗМІ, Вердехо зв'язав Родрігес руки й ноги дротом, прив'язав до її тіла блок, після чого викинув з моста.
- 2 травня Вердехо прибув у поліцію, де йому висунули підозри у скоєнні трьох злочинів. Боксера вирішили залишити під арештом без права на заставу.
- Поліція вважає, що мотивом злочину є те, що Родрігес була вагітною від Вердехо. Дівчина у березні повідомила боксеру, що чекає від нього дитину.
- Вердехо може загрожувати смертна кара.