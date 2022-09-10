Суцільний американський футбол: Forbes склав рейтинг найдорожчих спортивних команд світу

Аналітики з видання Forbes склали рейтинг найдорожчих спортивних команд світу. В топ-50 рейтингу домінують команди в американський футбол. Європейських футбольних клубів немає в першій десятці.

50 найдорожчих спортивних команд світу разом коштують 222,7 мільярда доларів, що на 30% більше, аніж у 2021 році. Це найбільше зростання за останні п'ять років.

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Домінує в рейтингу американський футбол. Тут представлені одразу 30 з 32 команд НФЛ (національна футбольна ліга). Саме команди в американський футбол посідають перші три місця в рейтингу. Для прикладу, у 2013 році НФЛ була представлена 32 командами, але тоді трійку лідерів у списку складали футбольні команди: Реал, Манчестер Юнайтед і Барселона.

Головна причина успіху НФЛ: найбільша угода з медіа в спорті на суму 112 мільярдів доларів до 2032 року.

Окрім 30 команд в американський футбол, в рейтингу також є вісім футбольних клубів з Європи, 7 баскетбольних команд та 5 бейсбольних клубів з США. Хокейні команди в рейтинг не потрапили. Адже Нью-Йорк Рейнджерс зі статками 2 мільярди доларів є найдорожчою хокейною командою. Але топ-50 замикає команда з ціною в 3,1 мільярда доларів. Це футбольний клуб Челсі.

Найдорожчою командою є Даллас Ковбойз з НФЛ, статки якого становлять 8 мільярдів доларів. Команда посідає перше місце з 2016 року. Дві наступні сходинки посіли Нью-Інґленд Петріотс (6,4 мільярда доларів) та Лос-Анджелес Ремс (6,2 мільярда доларів).

Далі йдуть три команди з Нью-Йорка. "Розбити" домінування американського футболу в першій десятці зуміли Нью-Йорк Янкіс – бейсбольний клуб оцінений в 6 мільярдів доларів. В таку ж ціну оцінені Нью-Йорк Джаєнтс. Але це теж команда НФЛ. Баскетбольний клуб Нью-Йорк Нікс в рейтингу на шостому місці з цінником в 5,8 мільярда доларів.

Топ-10 найдорожчих спортивних команд у світі в 2022 році

Даллас Ковбойс. Американський футбол. 8 мільярдів доларів Нью-Інґленд Петріотс. Американський футбол. 6,4 мільярда доларів Лос-Анджелес Ремс. Американський футбол. 6,2 мільярда доларів Нью-Йорк Янкіс. Бейсбол. 6 мільярдів доларів Нью-Йорк Джаєнтс. Американський футбол. 6 мільярдів доларів Нью-Йорк Нікс. Баскетбол. 5,8 мільярда доларів Чикаго Берс. Американський футбол. 5,8 мільярда доларів Голден Стейт Ворріорс. Баскетбол. 5,6 мільярда доларів Вашингтон Командерс. Американський футбол. 5,6 мільярда доларів Лос-Анджелес Лейкерс. Баскетбол. 5,5 мільярда доларів.

Найдорожчою футбольною командою є Реал. Іспанська команда оцінена в 5,1 мільярда доларів. І посідає 13 місце. Барселона з 5 мільярдами доларів оцінки – на 15 місці.

Найдорожчі футбольні команди

13. Реал. 5,1 мільярда доларів

15. Барселона. 5 мільярдів доларів

19. Манчестер Юнайтед. 4,6 мільярда доларів

​22. Ліверпуль. 4,45 мільярда доларів

23. Баварія. 4,28 мільярда доларів

24. Манчестер Сіті. 4,25 мільярда доларів

48. ПСЖ. 3,2 мільярда доларів

50. Челсі. 3,1 мільярда доларів