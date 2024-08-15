Ексчемпіон світу назвав топ-5 хевівейтерів сучасності: яке місце віддав Усику

Олександр Усик у травні став абсолютом хевівейту, перемігши Тайсона Ф'юрі. Це дозволило українцю очолити рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Фанати спорту дуже люблять різноманітні рейтинги. Вони додають їм аргументів у суперечках з іншими щодо своїх улюбленців та завжди викликають жваве обговорення.

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Визнання для Усика

Чергову цікаву добірку зробив колишній чемпіон світу Джонні Нельсон. Він обрав п'ятьох найкращих боксерів надважкої ваги сучасності та пояснив свій вибір.

"У топ-3 зараз Джошуа, Ф'юрі та Усик. Очевидно, що Олександр посідає перше місце. Враховуючи останні виступи, Ентоні – номер 2. А номером 3 є Тайсон. Мій рейтинг складено на основі того, що ми бачимо. Ще вчора Джошуа не був вище Фʼюрі, але сьогодні вже так. Людям треба відкинути свою сліпу відданість Ф'юрі та почати дивитися поєдинки.

У топ-5 також є Чжан Чжилей, враховуючи його останні хороші бої. Також включу в список Джозефа Паркера. Просто подивіться на його результати! А ще є Баколе, який легко може увійти у топ-5, бо, на мою думку, він здатен легко перемогти Паркера. Справжнім тестом для Мартіна стане поєдинок з Чжилеєм. Ось тоді й побачимо, наскільки він є хорошим боксером", – заявив Нельсон.

. Раніше легендарний Евандер Холіфілд назвав єдиного боксера сучасності , якого йому було б складно перемогти. Він зупинив свій вибір на Олександрові Усику

Зазначимо, що Джонні Нельсон був чемпіоном світу за версією WBO у крузервейті. Він виступав на професійному рівні з 1986 по 2005 рік. Британець всього провів 59 поєдинків, у яких здобув 45 перемог, зазнав 12 поразок та двічі судді фіксували нічию.