Потужна гармата дніпрянина: топ-10 найкращих голів Ліги конференцій – яскраве відео

Закінчилось голосування за найкращий гол групового раунду Ліги конференцій-2022/2023. У десятку найкращих увійшов м'яч легіонера Дніпра-1 Яніса Амаша.

Автором найкращого голу у голосуванні, яке тривало з 7-го по 11-те листопада, став Юсуф Отубанйо. Футболіст Пюніка легко обіграв опікуна та з-за меж штрафного забив у ворота Слована.

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Не без українського сліду

У гольову трійку потрапив Ріккардо Сапонара (Фіорентина) та Анді Діуф (Базель). Вони засмучували воротарів РФС та Жальгірісу.

Не обійшлось у топ-10 найкращих без українського сліду. За крок до топ-3 зупинився легіонер Дніпра-1 Яніс Амаш.

Забивний новачок дніпровського клубу відзначився шаленим м'ячем у ворота Вадуца. Сталось це у 4-му турі групового раунду. Вадуцу вдалось відбитись після подачі зі штрафного, але м'яч відлетів прямо у ноги Амаша. Яніс першим дотиком обробив м'яч, а другим потужно пробив по воротах суперника. Голкіпер не очікував такої неймовірної траєкторії польоту м'яча та був змушений виймати його з сітки воріт.

Нагадаємо, що це перше протистояння між Вадуцом та Дніпром-1 закінчився на користь українського клубу – 1:2. Переможний гол у складі дніпрян забив Артем Довбик.

Відеонарізка топ-10 найкращих голів Ліги конференцій

Команда Олександра Кучера продовжить євровесну у Лізі конференцій. За 6 турів Дніпро-1 набрав 10 очок та з другого місця пробився у плей-офф турніру.

Що відомо про кар'єру Амаша у Дніпрі-1