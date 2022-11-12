Потужна гармата дніпрянина: топ-10 найкращих голів Ліги конференцій – яскраве відео
Джерело:твітер Ліги конференцій
Закінчилось голосування за найкращий гол групового раунду Ліги конференцій-2022/2023. У десятку найкращих увійшов м'яч легіонера Дніпра-1 Яніса Амаша.
Автором найкращого голу у голосуванні, яке тривало з 7-го по 11-те листопада, став Юсуф Отубанйо. Футболіст Пюніка легко обіграв опікуна та з-за меж штрафного забив у ворота Слована.
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Не без українського сліду
У гольову трійку потрапив Ріккардо Сапонара (Фіорентина) та Анді Діуф (Базель). Вони засмучували воротарів РФС та Жальгірісу.
Не обійшлось у топ-10 найкращих без українського сліду. За крок до топ-3 зупинився легіонер Дніпра-1 Яніс Амаш.
Забивний новачок дніпровського клубу відзначився шаленим м'ячем у ворота Вадуца. Сталось це у 4-му турі групового раунду. Вадуцу вдалось відбитись після подачі зі штрафного, але м'яч відлетів прямо у ноги Амаша. Яніс першим дотиком обробив м'яч, а другим потужно пробив по воротах суперника. Голкіпер не очікував такої неймовірної траєкторії польоту м'яча та був змушений виймати його з сітки воріт.
Нагадаємо, що це перше протистояння між Вадуцом та Дніпром-1 закінчився на користь українського клубу – 1:2. Переможний гол у складі дніпрян забив Артем Довбик.
Відеонарізка топ-10 найкращих голів Ліги конференцій
Команда Олександра Кучера продовжить євровесну у Лізі конференцій. За 6 турів Дніпро-1 набрав 10 очок та з другого місця пробився у плей-офф турніру.
Що відомо про кар'єру Амаша у Дніпрі-1
- У перший день вересня 2022 року Дніпро-1 офіційно оголосив про підписання Амаша. 23-річний лівий захисник підписав контракт із українським клубом до кінця червня 2026 року.
- Останнім клубом до переїзду в Україну у кар'єрі Яніса була португальська Боавішта.
- За нову команду оборонець провів 14 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 5 результативних передач. Старт Амаша в українському клубі видався дуже вдалим та гольовим.