Коли м'яч не хоче йти у ворота: АПЛ опублікувала найепічніші промахи сезону-2023/2024

Уболівальники зі всього світу люблять футбол за його динаміку, видовище, атмосферу та красиві голи. Утім іноді гравці навіть найвищого рівня допускають помилки, які призводять до ще більшого обговорення та інтересу людей, які далекі від гри номер один на планеті.

Підбиваючи підсумки кампанії-2023/2024 пресслужба Англійської Прем'єр-ліги зробила добірку найдивовижніших хиб. До неї увійшли 10 нереалізованих моментів, які дуже складно пояснити, з урахуванням класу футболістів.

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Топ-10 нереалізованих моментів в АПЛ

Так, зокрема, не реалізували фантастичні шанси забити найкращий бомбардир Ерлінг Голанд та форвард збірної Англії Оллі Воткінс. Що цікаво. як жартують у мережі, навіть сюди не потрапив нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс, який марнує дуже багато великих гольових моментів.

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Нагадаємо. що розіграш Англійської Прем'єр-ліги-2023/2024 закінчився 19 травня. У запеклій боротьбі, яка тривала до останнього туру чемпіонство здобув Манчестер Сіті. Вилетіли ж із ліги – Лутон, Бернлі та Шеффілд Юнайтед.