Підбиваючи підсумки кампанії-2023/2024 пресслужба Англійської Прем'єр-ліги зробила добірку найдивовижніших хиб. До неї увійшли 10 нереалізованих моментів, які дуже складно пояснити, з урахуванням класу футболістів.

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Топ-10 нереалізованих моментів в АПЛ

Так, зокрема, не реалізували фантастичні шанси забити найкращий бомбардир Ерлінг Голанд та форвард збірної Англії Оллі Воткінс. Що цікаво. як жартують у мережі, навіть сюди не потрапив нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс, який марнує дуже багато великих гольових моментів.

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Нагадаємо. що розіграш Англійської Прем'єр-ліги-2023/2024 закінчився 19 травня. У запеклій боротьбі, яка тривала до останнього туру чемпіонство здобув Манчестер Сіті. Вилетіли ж із ліги – Лутон, Бернлі та Шеффілд Юнайтед.