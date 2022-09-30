Зінченко потрапив у топ-10 найдорожчих лівих захисників світу: скільки коштує українець

Transfermarkt оновив вартість футболістів світу. Не обійшлось без українського сліду у рейтингу на позиції лівого захисника.

Заслужив своєю грою

У десятку найдорожчим лівих захисників світу планети потрапив Олександр Зінченко. Transfermark оцінює вартість футболіста збірної України у 32 мільйони євро.

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Таку ж трансферну суму віддають за одноклубника українця Кірана Тірні. Шотландець опинився на 9-му місці рейтингу.

Найдорожчим лівим захисником світу став оборонець мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс – 70 мільйонів євро. У трійку найдорожчим потрапили Ендрю Робертсон та Тео Ернандес – 65 та 55 мільйонів євро.

Половину топ-10 рейтингу зайняли гравців англійських клубів.

Топ-10 найдорожчих лівих захисників світу

1. Альфонсо Девіс (Баварія) – 70 мільйонів євро

2. Ендрю Робертсон (Ліверпуль) – 65 мільйонів євро

3. Тео Ернандес (Мілан) – 55 мільйонів євро

4. Марк Кукурелья (Челсі) – 55 мільйонів євро

5. Нуну Мендеш (ПСЖ) – 50 мільйонів євро

6. Ферлан Менді (Реал) – 40 мільйонів євро

7. Бен Чілвелл (Челсі) – 38 мільйонів євро

8. Хосе Луїс Гайя (Валенсія) – 35 мільйонів євро

9. Кіран Тірні (Арсенал) – 32 мільйони євро

10. Олександр Зінченко (Арсенал) – 32 мільйони євро



Топ-10 найдорожчих лівих захисників світу / Фото Transfermarkt

До слова, у середині липня 2022-го Зінченко офіційно змінив Манчестер Сіті на Арсенал. Олександр втілив свою футбольну мрію у реальність. У новому сезоні провів за "канонірів" 5 матчів, у яких відзначився дебютною гольовою передачею. Мікель Артета продовжує загравати українця на лівому флангу оборони.

Зінченко пропустив останнім матчі Арсенала та збірної України через травму.

1 жовтня команда Артети зіграє у дербі проти Тоттенхема в АПЛ.