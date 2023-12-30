М'яч Зінченка у стилі "кунг-фу" увійшов до найкращих голів Арсенала у 2023 році: яскраве відео

Лондонський Арсенал готується до останнього матчу у 2023 році. У клубі вже підбивають підсумки року, який був насичений перемогами, поразками та красивими голами "канонірів".

Лондонський клуб зібрав підбірку десяти найкращих голів команди у 2023 році. У топ-10 знайшлось місце Олександру Зінченку.

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Відзнака, попри погану гру українця

У цьому сезоні Зінченко взяв участь у 24-х поєдинках за Арсенал, у яких забив гол та віддав асист. Якраз цей єдиний м'яч українця увійшов у топ-10 найкращих голів "канонірів" у 2023-му, попри нестабільні виступи українця у поточному сезоні-2023/2024.

Свій поки що єдиний гол Зінченко забив у ворота Бернлі та ще й у стилі карате.

Топ-10 найкращих голів Арсенала у 2023-му: дивіться відео

Відзначимо, якщо після переходу в Арсенал українець став одним із лідерів колективу, то у поточному сезоні Зінченко взагалі не дивує. Оди уболівальників "канонірів" перетворились у хейт та порцію критики. Чого вартує лише реакція фанів після минулого матчу лондонців, у якому команда Зінченка програла вдома Вест Хему 0:2. А Олександр показав свою з найгірших ігор у футболці "канонірів".

Після цієї гри уболівальники лондонського клубу попросили Мікеля Артету посадити українського футболіста на лаву запасних або взагалі позбутись українця. Нагадаємо, що у Зінченка є контракт із "канонірами" до кінця червня 2026-го року.

31 грудня Арсенал проведе свою останню гру у 2023-му році. У цей день "каноніри" гостюватимуть на полі Фулхема. Початок матчу о 16:00 за київським часом.

Арсенал підходить до матчу 20-го туру АПЛ-2023/2024 у статусі другої команди турнірної таблиці. Але це до поєдинків прямих конкурентів "канонірів" – МанСіті та Астон Вілли. Підопічні Артети набрали вже 40 очок. Фулхем із 21 балом наразі йде 13-м.