Футболіста Динамо виключили зі збірної перед матчами відбору на ЧС-2022

Новий головний тренер збірної Польщі Паулу Соуза оголосив остаточну заявку на найближчі матчі відбіркового турніру ЧС-2022. До лав національної збірної Польщі не потрапив Томаш Кендзьора.

Перед березневими матчами польської національної команди список скоротився на 8 прізвищ, в числі яких опинилося і прізвище захисника київського Динамо.

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До цього 26-річний футболіст брав участь у всіх матчах відбору на Євро-2020 (9 ігор) і Лізі націй-2020/21 (5 поєдинків).

Коментар тренера

Коментуючи своє рішення, Соуза підкреслив, що зі збірною нікого не виключають раз і назавжди.

"Це відсилання до наступних трьох матчів, а не до фіналу Євро-2020. Той факт, що хтось зараз в команді, не означає путівку на чемпіонат Європи і навпаки. Що стосується імен, трохи терпіння. Найближчі матчі дадуть вам відповіді на ваші питання. І тоді буде легше зрозуміти деякі з моїх рішень", – сказав Соуза.