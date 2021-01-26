Офіційно: Томас Тухель – новий тренер Челсі

26 січня 2021 , 20:25
Читать новость на русском

Лондонський Челсі після відставки Френка Лемпарда знайшов заміну англійському тренеру. Челсі очолив колишній тренер ПСЖ Томас Тухель.

Джерело: офіційний сайт Челсі

Німецький наставник підписав з "синіми" контракт на півтора року, який також можна буде продовжити ще на сезон. Він дебютує в матчі проти Вулверхемптона 27 січня.

До теми Челсі офіційно звільнив Френка Лемпарда

Що відомо про Тухеля

47-річний тренер покинув французький ПСЖ наприкінці грудня 2020 року. З ПСЖ Тухель двічі став чемпіоном Франції, виграв Кубок Франції та Кубок французької ліги.

У сезоні-2019/2020 Тухель вивів ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів, в якому французи програли Баварії.

До ПСЖ Тухель працював у Німеччині. Він провів 183 матчі на чолі Майнца та 107 поєдинків біля керма Боруссії Дортмунд. З "джмелями" Тухель виграв Кубок Німеччини.

Чому Челсі звільнив Лемпарда

  • Френк Лемпард провів на чолі Челсі півтора сезону. У дебютному сезоні під орудою Лемпарда Челсі фінішував 4-м у чемпіонаті Англії.
  • Слід зазначити, що в тому сезоні Челсі не міг реєструвати нових футболістів.
  • Під час літньо-осіннього трансферного вікна-2020 Челсі придбав нових футболістів на понад 200 мільйонів євро.
  • Після 19 матчів Челсі посідає 9-е місце у чемпіонаті Англії, набравши всього 29 очок.