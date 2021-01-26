Офіційно: Томас Тухель – новий тренер Челсі

Лондонський Челсі після відставки Френка Лемпарда знайшов заміну англійському тренеру. Челсі очолив колишній тренер ПСЖ Томас Тухель.

Джерело: офіційний сайт Челсі

Німецький наставник підписав з "синіми" контракт на півтора року, який також можна буде продовжити ще на сезон. Він дебютує в матчі проти Вулверхемптона 27 січня.

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Що відомо про Тухеля

47-річний тренер покинув французький ПСЖ наприкінці грудня 2020 року. З ПСЖ Тухель двічі став чемпіоном Франції, виграв Кубок Франції та Кубок французької ліги.

У сезоні-2019/2020 Тухель вивів ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів, в якому французи програли Баварії.

До ПСЖ Тухель працював у Німеччині. Він провів 183 матчі на чолі Майнца та 107 поєдинків біля керма Боруссії Дортмунд. З "джмелями" Тухель виграв Кубок Німеччини.

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