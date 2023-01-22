"Камп Ноу" чи "Сантьяго Бернабеу": безробітній німецький фахівець може очолити іспанський гранд
Джерело:Football Espana
Німецький тренер Томас Тухель до цього часу в пошуках місцяпрацевлаштування. У Тухеля появились варіанти у Іспанії.
Томас Тухель бажає у майбутньому очолити Барселону, або Реал Мадрид. Колишній тренер Челсі уже почав готуватись до переїзду у Іспанію.
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Підготовка Тухеля
Томас Тухель сам висловив бажання потренувати один з грандів іспанського та й європейського футболу. Німець уже активно приступив до вивчення іспанської мови. У Томаха Тухеля існувала низка варіантів продовження кар'єри, а саме: Ювентус, Тотенхем та збірна Ганни. Та жодна пропозиція не влаштувала німця.
Шанси очолити один із грандів
Відставка Хаві Ернандеса влітку виглядає нелогічною, оскільки у Ла Лізі каталонський колектив йде на першому місці. Також нещодавно Хаві з "синьо-гранатовими" підняв свій перший титул на посаді головного тренера – Суперкубок Іспанії.
Карло Анчелоті ж заявляв, що Реал Мадрид стане його останнім клубом у кар'єрі. Контракт італійського фахівця з "вершковими" розрахований до літа 2024-го року. Та існує варіант, що Анчелоті покине столичний клуб ще влітку 2023-го. І тут у потрібному місці, і у потрібний час з'явиться Томас Тухель, який входив у шорт-лист майбутньої заміни Карло Анчелоті.
Досягнення Томаса Тухеля на тренерському містку
- Німець очолював чотири професійні клуби за свою кар'єру: Майнц, Боруссія Дортмунд, ПСЖ та Челсі.
- Тухель вигравав Кубок Німеччини з Боруссією.
- Також німець тріумфував і у Франції, вигравши з ПСЖ Кубок Франції, Кубок французької ліги, двічі Суперкубок Франції та двічі Лігу 1 Суперкубок Франції.
- Наступним кроком став тріумф у Європі. Тухель разом із Челсі неочікувано виграв Лігу Чемпіонів, а згодом і клубний чемпіонат світу.