"Камп Ноу" чи "Сантьяго Бернабеу": безробітній німецький фахівець може очолити іспанський гранд

Німецький тренер Томас Тухель до цього часу в пошуках місцяпрацевлаштування. У Тухеля появились варіанти у Іспанії.

Томас Тухель бажає у майбутньому очолити Барселону, або Реал Мадрид. Колишній тренер Челсі уже почав готуватись до переїзду у Іспанію.

Варте уваги Найчастіший тріумфатор: екстренер російського Зеніта встановив рекорд по перемогам у Серії А

Підготовка Тухеля

Томас Тухель сам висловив бажання потренувати один з грандів іспанського та й європейського футболу. Німець уже активно приступив до вивчення іспанської мови. У Томаха Тухеля існувала низка варіантів продовження кар'єри, а саме: Ювентус, Тотенхем та збірна Ганни. Та жодна пропозиція не влаштувала німця.

Шанси очолити один із грандів

Відставка Хаві Ернандеса влітку виглядає нелогічною, оскільки у Ла Лізі каталонський колектив йде на першому місці. Також нещодавно Хаві з "синьо-гранатовими" підняв свій перший титул на посаді головного тренера – Суперкубок Іспанії.

Карло Анчелоті ж заявляв, що Реал Мадрид стане його останнім клубом у кар'єрі. Контракт італійського фахівця з "вершковими" розрахований до літа 2024-го року. Та існує варіант, що Анчелоті покине столичний клуб ще влітку 2023-го. І тут у потрібному місці, і у потрібний час з'явиться Томас Тухель, який входив у шорт-лист майбутньої заміни Карло Анчелоті.

Досягнення Томаса Тухеля на тренерському містку