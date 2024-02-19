Баварія визначила долю Тухеля після ганебної серії поразок: клуб може залишитись без трофеїв

Результати Томаса Тухеля в Баварії останнім часом виглядають провальними. Втім клуб не поспішає прощатися із тренером, якого призначив менше року тому.

Мюнхенська Баварія провалює сезон 2023-2024. Минулого року команда виграла чемпіонат Німеччини та дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Втім вже цієї компанії мюнхенці можуть залишитися взагалі без трофеїв.

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Тухель в безпеці

Особливо катастрофічною був для Баварії початок лютого, адже протягом минулого тижня команда програла три матчі поспіль. Це поставило під питання подальше перебування Томаса Тухеля в клубі.

Втім виконавчий директор Баварії Ян-Крістіан Дрессен запевнив, що найближчим часом німець залишиться на своїй посаді. Як мінімум цього тижня клуб не розглядатиме питання відставки коуча.

Провальний сезон Баварії

Відзначимо, що у чемпіонаті мюнхенці розгромно поступились прямому конкуренту за чемпіонство Баєру (0:3), а також аутсайдеру Бохуму (2:3). А в Лізі чемпіонів підопічні Тухеля невдало зіграли у першій зустрічі із Лаціо в 1/8 фіналу (0:1).

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Нагадаємо, що Томас Тухель очолив команду у березні 2023 року та вирвав з нею чемпіонство у гонці із Боруссією Дортмунд. Втім влітку мюнхенці без шансів провалили матч за Суперкубок країни (0:3 від Лейпцига).

Крім того, Баварія цього сезону ганебно вилетіла з Кубка Німеччини від скромного Саарбрюкена з третього дивізіону. А в Бундеслізі команда наразі йде другою, відстаючи від Баєра аж на 8 очок.

. До призначення у Баварію Тухель керував Майнцом, дортмундською Боруссією, ПСЖ та Челсі. Із парижанами Томас виходив у фінал Ліги чемпіонів-2020, а вже за рік став переможцем турніру на чолі Челсі.