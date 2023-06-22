Українська влада позбавляє власних спортсменів шансу відібратись на Олімпіаду-2024, – Бах

Очільник МОК висловився про заборону українського уряду змагатися спортсменам на турнірах, де є росіяни. Томас Бах дуже переживає за відсутність українських спортсменів, саме тому, напевно, дозволив спортивним федераціям повертати спортсменів до змагань з країни-агресорки.

Томас Бах продовжує відігравати свою роль "миротворця" і людини в рожевих окулярах. Президент МОК не розуміє, чому українським спортсменам не дозволяють змагатися з російськими спортсменами.

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Очільник МОК чудово помічає дивні рішення інших, але зовсім не слідкує за своїми діями

Коментуючи заборону українцям виступати на змаганнях, де присутні росіяни і білоруси, Бах зазначив, що це тільки шкодить Україні. А в діях української влади він бачить непослідовні кроки.

Важко зрозуміти, чому українська влада позбавляє власних спортсменів свого шансу відібратися на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року, а свій народ – можливості пишатися ними. Важко зрозуміти, чому українських спортсменів допускають до змагань з тенісу, але не з настільного тенісу. Важко зрозуміти, чому їх допускають до змагань з велоспорту, але не плавання. Важко зрозуміти, чому саме у фехтуванні український спортсмен може виступати в одній дисципліні, тоді як його український напарник не може виступати в іншій,

– сказав президент МОК.

За його словами, вся олімпійська спільнота та весь світ прагне, щоб українські спортсмени були присутні на міжнародних змаганнях та мали можливість пройти кваліфікацію на Олімпіаду-2024. Адже тоді ними зможуть пишатися українці, а наші атлети демонструватимуть стійкість непереможного народу та української олімпійської спільноти.

Бах заявив, що хоче дати нашим спортсменам можливість пройти кваліфікацію та взяти участь в Олімпійських іграх. Після цього, як справжній політик, розписав неймовірну картину з рожевими поні та єдинорогами.

Уявіть на мить, що це означало б: захоплений прийом української олімпійської збірної сотнями тисяч живих глядачів на березі Сени, хвиля ентузіазму вболівала за українських спортсменів на змаганнях, дивилися мільярди людей у всьому світі, які стежать за Олімпійськими іграми. Яка потужна демонстрація стійкості та рішучості. Який момент гордості, радості та надії для всього українського народу,

– заявив Томас Бах.

Тому Президент МОК готовий допомогти всім українським спортсменам через відповідну міжнародну федерацію та закликає всіх українських атлетів до участі у кваліфікації.

Все це дуже неймовірно красиві та пафосні слова, які дійсно в мирний час мали би значення. І названі недоліки бойкоту однозначно мають місце й шкодять нашим спортсменам, з чим ми у своїй країні будемо розбиратися.

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Але, якщо Томас Бах дійсно такий справедливий, то вся влада в його руках – просто не допусти спортсменів із країни, яка спричинила найбільшу агресію по відношенню до іншої суверенної держави з часів Другої світової війни. Чи не це є головним принципом Олімпійської хартії? Якщо війна не призупиняється і агресор не йде за російським кораблем за свій порєбрік, то про яку участь його спортсменів може йти мова?

Але ні, президент МОК більше переживає за російських спортсменів та зовсім нещодавно розповідав, як добре пройшли змагання з росіянами та жодним словом не згадав там відсутність українців. І чомусь не помічає агресивні виступи російських представників, які збираються у Париж їхати на танках тільки через те, що їх нещасні спортсмени можуть бути допущені до Олімпіади у статусі "команди біженців". Лицемірсто, яке не знає меж.