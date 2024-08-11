Дочекався завершення Олімпіади: Томас Бах повідомив про своє майбутнє на посаді президента МОК

Спортивний функціонер Томас Бах другий термін перебуває на посаді очільника МОК. Незабаром йому доведеться звільнити місце для наступника.

У суботу, 11 серпня, в Парижі відбулося засідання Генеральної асамблеї Міжнародного олімпійського комітету. На ній виступив німецький функціонер Томас Бах.

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Нові часи вимагають нових лідерів

Очільник МОК зняв усі спекуляції стосовно свого переобрання на новий термін. Бах заявив, що в наступному році звільнить місце наступнику.

"Олімпійські ігри будуть найкраще організовані зі зміною керівництва.

Нові часи вимагають нових лідерів. У своєму віці я не найкращий капітан. Я знаю, що своїм рішенням я розчарую багатьох із вас", – заявив Бах.

Серед ймовірних кандидатів на посаду називають членів виконавчої ради МОК: Ніколь Ховерц з Аруби та іспанця Хуана Антоніо Самаранча-молодшого, чий батько був президентом МОК протягом 21 року.

Також можуть взяти участь у виборах йорданський принц Фейсал аль-Хусейн та колишня олімпійська чемпіонка з плавання Кірсті Ковентрі із Зімбабве.

Бах на посаді президента МОК