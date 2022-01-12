Світоліна: Для Серени це був важкий матч

Еліна розповіла про перемогу над першою ракеткою світу Сереною Вільямс. Для українки це була особлива гра.

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Яскрава, мабуть, над Сереною на Олімпіаді. Я ще була в такому віці, мені, напевно, було 18 років (на Олімпіаді в Ріо Еліні був 21 рік – 24 канал). Тоді мені здається, що вся Україна про мене дізналася,

– сказала Світоліна.

Українська тенісистка зазначає, що її суперниця була налаштована лише на перемогу.

"Для неї це був важкий матч, бо вона виграла Олімпіаду в Лондоні та приїжджала до Ріо за ще однією медаллю. Коли Серена приїжджає на турнір, вона розраховує лише на перемогу. Якщо вона вже виступає, то так, що всі знають, що вона нічого просто так не віддасть", – додала спортсменка.

Виступ українки на Олімпіаді-2016

У третьому раунді турніру Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Світоліна перемогла першу ракетку світу Серену Вільямс у двох сетах (6–4, 6–3).

Українка вийшла у чвертьфінал, у якому програла Петрі Квітовій за 48 хвилин (2–6, 0–6).

До речі. Еліна Світоліна змогла вибороти бронзову медаль Олімпійських Ігор у Токіо.