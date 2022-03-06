На тлі війни в Україні: сербська Црвена Звезда продовжує співпрацю з "Газпромом"
Джерело:24sata
Сербія продовжує дружити з Росією. Сербська Црвена Звезда не збирається відмовляти від співпраці з російським "Газпромом".
Ще один друг Росії
Сербський клуб ніяк не відреагував на напад Росії на Україну. Та ще й не відмовився від спонсорів країни-агресора.
До теми УЄФА офіційно розірвав угоду з "Газпромом"
Црвена Звезда навіть не збирається розривати угоду з російським "Газпромом". Директор клубу зробив неоднозначну заяву у сторону Європи.
У Європі нібито "антиросійська істерія",
– сказав один із очільників клубу.
Також у клубі сподіваються, що ніхто не звернеться із проханням прибрати логотип компанії з футбольної форми. Такі прохання Терзіч назвав безумними.
У Сербії продовжують відкрито підтримувати Росію.
- Црвена Звезда після 25-ти турів із 66 очками йде другою у чемпіонаті Сербії.
- Свій найближчий поєдинок клуб проведе проти Нові Пазара (6 березня).
Нагадаємо, що контракти з "Газпромом" вже розірвали німецьке Шальке та УЄФА. Це реакція світу на напад Росії на Україну.
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