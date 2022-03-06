Еще один друг России Сербский клуб никак не отреагировал на нападение России на Украину. Да еще не отказался от спонсоров страны-агрессора.

К теме УЕФА официально расторг соглашение с "Газпромом"

Црвена Звезда даже не собирается разрывать соглашение с российским "Газпромом". Директор клуба сделал неоднозначное заявление в сторону Европы.

В Европе якобы "антироссийская истерия",

– сказал один из руководителей клуба. Также в клубе надеются, что никто не обратится с просьбой убрать логотип компании по футбольной форме. Такие просьбы Терзич назвал безумными.

В Сербии продолжают открыто поддерживать Россию.

Црвена Звезда после 25 туров с 66 очками идет второй в чемпионате Сербии.

Свой ближайший поединок клуб проведет против Нови Пазара (6 марта). Напомним, что контракты с "Газпромом" уже расторгли немецкое Шальке и УЕФА. Это реакция мира на нападение России на Украину.

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