Еще один друг России Сербский клуб никак не отреагировал на нападение России на Украину. Да еще не отказался от спонсоров страны-агрессора. К темеУЕФА официально расторг соглашение с "Газпромом" Црвена Звезда даже не собирается разрывать соглашение с российским "Газпромом". Директор клуба сделал неоднозначное заявление в сторону Европы. В Европе якобы "антироссийская истерия", – сказал один из руководителей клуба. Также в клубе надеются, что никто не обратится с просьбой убрать логотип компании по футбольной форме. Такие просьбы Терзич назвал безумными. В Сербии продолжают открыто поддерживать Россию. Црвена Звезда после 25 туров с 66 очками идет второй в чемпионате Сербии. Свой ближайший поединок клуб проведет против Нови Пазара (6 марта). Напомним, что контракты с "Газпромом" уже расторгли немецкое Шальке и УЕФА. Это реакция мира на нападение России на Украину. Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!