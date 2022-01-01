Титулований український спортсмен Зантарая несподівано завершить кар'єру

Багаторічний лідер збірної України з дзюдо Георгій Зантарая завершить професійну кар'єру. Про рішення спортсмена розповів головний тренер збірної України Віталій Дуброва.

Олімпіада – останні змагання Зантараї

Наставник української команди зазначив, що Олімпіада-2020 стала останніми змаганнями високого рівня, на яких виступив Зантарая.

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За словами Дуброви, Зантарая не зміг завоювати медаль на Олімпіаді через перенесення Ігор.

Завершує кар'єру наш багаторічний лідер збірної Георгій Зантарая. Напевно, Олімпійські ігри були останніми змаганнями високого рівня. На жаль, йому не вдалося завоювати таку бажану олімпійську медаль. Але все-таки вік дався взнаки – у Токіо йому вже було 33 роки. Це дуже великий вік для такої категорії. Перенесення Олімпіади на один рік також не пішло на користь Георгію,

– сказав тренер.

Він додав, що за собою Зантарая залишив сильну команду українських спортсменів, які тренувалися з ним.

Досягнення Зантараї