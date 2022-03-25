Тисячі прапорів: Шотландія та Польща зіграли благодійний матч на підтримку України – фото
Шотландія та Польща 24 березня провели благодійний матч на підтримку України, проти якої Росія розпочала повномасштабну війну 24 лютого 2022 року.
Шалена підтримка
Поляки мали зіграти з росіянами, а шотландці з українцями у кваліфікації ЧС-2022. Проте Україна не змогла приїхати на матч через війну, а Росію викинули через напад на нашу країну. Тому збірні вирішили зіграти між собою, повідомляє 24 канал.
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Команди зіграли внічию, 1:1. На 68-й хвилині Кіран Тірні вивів шотландців уперед, проте на 4-й компенсованій хвилині Кшиштоф Пентек зрівняв рахунок із пенальті.
Сам матч пройшов на арені "Гемпден-Парк" у Глазго, яка налічує 52 тисячі місць. Ця гра проводиться у партнерстві з ЮНІСЕФ – 10 фунтів з кожного квитка передадуть на підтримку України.
Благодійний матч Шотландія – Польща / Фото Getty Images