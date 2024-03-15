Атакували другу ракетку світу: тисячі бджіл перервали матч у США – відео з нашестям комах

Турнір ATP 1000 в Індіан-Веллсі виходить на фінішну пряму. У ніч з 14 на 15 березня відбулися останні матчі чвертьфіналу й в одному з них сталася непересічна подія.

Поєдинок між Александром Звєрєвим та Карлосом Алькарасом довелось зупиняти під час третього гейму. Усе через нашестя бджіл, пише 24 Канал.

Читайте також "Зроблю щось з магією": чоловік Світоліної розповів, чим буде займатися після закінчення кар'єри

Тенісисти опинилися в небезпеці

Комах було дуже багато й вони почали літати навколо учасників матчу. Найбільше дісталось другій ракетці світу Карлосу Алькарасу.

Іспанцю довелось тікати від розлючених бджіл, які намагалися його вкусити й щонайменше одній це вдалося зробити. Суддя Мохамед Лайані оголосив про припинення гри, після чого тенісисти залишити корт і за справу взялися бджолярі.

Нашестя бджіл на Індіан-Веллс: дивіться відео

Після паузи зустріч все ж таки відновилася. 20-річний іспанець здобув упевнену перемогу з рахунком 6:3, 6:1 та пробився до півфіналу змагань, де зіграє з переможцем Australian Open-2024 Янніком Сіннером.