Тимощук та ще один ексгравець збірної України зіграють у "матчі легенд" в Росії
3 липня 2022 , 17:17Читать новость на русском
Джерело:РФС
Ексгравці збірної України Анатолій Тимощук та Олександр Співак зіграють у товариському "матчі легенд" Спартака та Зеніта. Виставкова зустріч відбудеться в Санкт-Петербурзі.
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"Матч легенд" запланований на 8 липня і відбудеться у Санкт-Петербурзі. Обидва колишні футболісти з українським паспортом будуть представляти Зеніт, за який вони раніше виступали.
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Тимощук зіграв за Зеніт 100 матчів, а за збірну України – 144, що є національним рекордом. Анатолія вже позбавили всіх футбольних звань та регалій на території рідної країни.
На рахунку Співака 145 ігор у складі санкт-петербурзького клубу та 3 поєдинки за "синьо-жовтих".
Що не так з Тимощуком
- 11 березня Тимощука офіційно викреслили з історії українського футболу. Його позбавили всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонили займатися футбольною діяльністю на території України. Також у Тимощука відібрали звання "Почесного громадянина міста Луцьк".
- Все через те, що він жодного разу не прокоментував повномасштабне вторгнення Росії, він залишився працювати в санкт-петербурзькому Зеніті.
- Батько Анатолія, який проживає в Луцьку, записався до тероборони міста.
- Співак також публічно не висловлював свою позицію щодо війни.