Тимощук та ще один ексгравець збірної України зіграють у "матчі легенд" в Росії

Ексгравці збірної України Анатолій Тимощук та Олександр Співак зіграють у товариському "матчі легенд" Спартака та Зеніта. Виставкова зустріч відбудеться в Санкт-Петербурзі.

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"Матч легенд" запланований на 8 липня і відбудеться у Санкт-Петербурзі. Обидва колишні футболісти з українським паспортом будуть представляти Зеніт, за який вони раніше виступали.

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Тимощук зіграв за Зеніт 100 матчів, а за збірну України – 144, що є національним рекордом. Анатолія вже позбавили всіх футбольних звань та регалій на території рідної країни.

На рахунку Співака 145 ігор у складі санкт-петербурзького клубу та 3 поєдинки за "синьо-жовтих".

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