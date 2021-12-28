Ти що, мене з ноги, – Берінчик змусив маленьку доньку штовхати його з гірки: кумедне відео

Боксер Денис Берінчик весело проводить час з родиною в Києві після свого бою. Особливо з 5-річною донькою Мадіною.

Катання з гірки

Берінчик опублікував відео, де він розважається з донькою в одному з районів Києва. Серед розваг – катання з гірки.

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От тільки це не боксер катав свою доньку, а змушував її штовхати його вниз.

"Ну, давай! Ти що мене з ноги? Штовхай", – закликав Денис малечу.

Після декількох спроб, їй таки вдалося штовхнути його як слід, і Берінчик весело спустився з гірки.