Ти що, мене з ноги, – Берінчик змусив маленьку доньку штовхати його з гірки: кумедне відео
28 грудня 2021 , 14:47Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Боксер Денис Берінчик весело проводить час з родиною в Києві після свого бою. Особливо з 5-річною донькою Мадіною.
Катання з гірки
Берінчик опублікував відео, де він розважається з донькою в одному з районів Києва. Серед розваг – катання з гірки.
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От тільки це не боксер катав свою доньку, а змушував її штовхати його вниз.
"Ну, давай! Ти що мене з ноги? Штовхай", – закликав Денис малечу.
Після декількох спроб, їй таки вдалося штовхнути його як слід, і Берінчик весело спустився з гірки.
- Поки останній свій бій Денис Берінчик провів 18 грудня в Броварах, де переміг росіянина Ісу Чанієва, та захистив чемпіонський пояс WBO International. Це був шостий захист титулу українця.
- Загалом Берінчик на професійному ринзі провів вже 16 боїв, і у всіх здобув перемоги.
- У червні 2018 року в Берінчика народилася друга дитина – син Тимур. Але через два тижні хлопчик помер.