"Ти моя сила": Усик зворушливо привітав дружину з річницею весілля – романтичні фото

Український боксер Олександр Усик 25 вересня відзначає 13-ту річницю шлюбу. Історія його кохання з Катериною почалася ще під час навчання.

Усик: Світло моїх очей

Олександр зворушливо привітав свою дружину з сімейним святом. Він опублікував пост з теплими словами та поділився романтичними світлинами.

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Кохаю тебе , світло моїх очей. Я дякую тобі за кожну секунду нашого життя. Ти моя сила,

– написав Олександр.



Олександр разом з Катериною / Фото з інстаграму Усика



Пара святкує річницю весілля / Фото з інстаграму боксера

Познайомилися Олександр і Катерина ще в школі. Весілля вони справили у 2009 році вже після того, як на світ з'явилася їхня перша дитина. Зараз у закоханих троє дітей: дочка Єлизавета і сини Кирило і Михайло.



Щасливе подружжя / Фото з інстаграму Олександра



Олександр зворушливо привітав дружину / Фото з інстаграму Усика



Олександр разом з Катериною / Фото з інстаграму боксера

Рівно рік тому, 25 вересня, Олександр вперше зустрівся на ринзі з Ентоні Джошуа. Український боксер переміг за одноголосним рішенням суддів, відібравши в британця титули. Цей бій Усик символічно присвятив Катерині.

Також українець прикрасив свої боксерські шорти, в яких він 21 серпня вийшов на бій-реванш із Ентоні Джошуа, написами "Сімферополь", "Україна і "Катерина".