"Ти моя сила": Усик зворушливо привітав дружину з річницею весілля – романтичні фото
Джерело:інстаграм Олександра Усика
Український боксер Олександр Усик 25 вересня відзначає 13-ту річницю шлюбу. Історія його кохання з Катериною почалася ще під час навчання.
Усик: Світло моїх очей
Олександр зворушливо привітав свою дружину з сімейним святом. Він опублікував пост з теплими словами та поділився романтичними світлинами.
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Кохаю тебе , світло моїх очей. Я дякую тобі за кожну секунду нашого життя. Ти моя сила,
– написав Олександр.
Олександр разом з Катериною / Фото з інстаграму Усика
Пара святкує річницю весілля / Фото з інстаграму боксера
Познайомилися Олександр і Катерина ще в школі. Весілля вони справили у 2009 році вже після того, як на світ з'явилася їхня перша дитина. Зараз у закоханих троє дітей: дочка Єлизавета і сини Кирило і Михайло.
Щасливе подружжя / Фото з інстаграму Олександра
Олександр зворушливо привітав дружину / Фото з інстаграму Усика
Олександр разом з Катериною / Фото з інстаграму боксера
Також українець прикрасив свої боксерські шорти, в яких він 21 серпня вийшов на бій-реванш із Ентоні Джошуа, написами "Сімферополь", "Україна і "Катерина".