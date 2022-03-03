Ти кілька днів тому була поруч із Лукашенком, – Цербе-Несіна звернулася до Зубрилової

Володарка першої олімпійської нагороди для України Валентина Цербе-Несіна звернулася до колишньої біатлоністки, яка нині проживає в Білорусі.

Валентина проживає у місті Прилуки, що на Чернігівщині. Цей регіон уже цілий тиждень страждає від рук російських окупантів.

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Колишня біатлоністка звернулася до своєї колеги, яка проживає у Білорусі – Олени Зубрилової. Цербе-Несіна присоромила білоруску.

Тест звернення Зубрилової

А-у,Олена Зубрилова!

Твоя донька проживає в Києві, мама в Шостці Сумсткої області !

Ти чому мовчиш, спасай своїх рідних ! Дій, роби що-небудь ! Ти мама та донька, а ще сестра ! Підіймайся з колін, роби заяви ! Ти пару днів тому була поряд з Лукашенко і відкривала нову трасу в Раубичах! Потрібно було кричати на весь світ, як справжня донька України ... ти друга Домрачева... бракує слів

Білоруси, Ви сліпі, глухі, а ще без права голосу. Де ваша гордість!

Спортсмени різних країн підтримали Україну !



Зубрилова праворуч від Лукашенка / Фото з ФББ

Олена Зубрилова народилася в Україні, у місті Шостка Сумської області. Цей регіон теж неабияк страждає за останній тиждень. До збірної Білорусі Зубрилова приєдналася у 2002 році.

Нині вона входить до тренерського штабу білоруської команди.

А 26 лютого, у третій день повномасштабного вторгнення Росії до України, Зубрилова була присутня на змаганнях у Раубичах. Вона навіть сфотографувалася із самопроголошеним президентом Республіки.