Тренер збірної України Ребров проголосував за любителя Росії в номінації найкращого тренера року
Джерело:сайт ФІФА
Коуч нашої національної команди вирішив віддати частину своїх голосів за Лучано Спаллетті. Італієць не раз потрапляв у неприємні для українців епізоди.
У понеділок, 15 жовтня, в Лондоні відбулась церемонія нагородження The Best. На ній ФІФА визначила найкращих гравців та тренерів 2023 року.
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Ребров виділив любителя Росії
Топ-коучем року був визнаний наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола. Каталонець виграв п'ять трофеїв за рік, в тому числі АПЛ та Лігу чемпіонів.
Друге ж місце у голосуванні посів Лучано Спаллетті, який привів Наполі до чемпіонства в Серії А. Що цікаво, двоє представників України включили італійця в топ-3 свого рейтингу.
Від нашої країни участь у голосуванні брали капітан збірної України Андрій Ярмоленко, тренер команди Сергій Ребров та представник УАФ Валерій Новобранець. Саме останні двоє поставили Спаллетті на друге місце у своєму голосуванні.
Як голосували українці в номінації The Best:
|НОМІНАЦІЯ
|ЯРМОЛЕНКО
|РЕБРОВ
|НОВОБРАНЕЦЬ
|Гравець року
|1. Ліонель Мессі
2. Кіліан Мбаппе
3. Кевін Де Брюйне
|1. Кіліан Мбаппе
2. Ліонель Мессі
3. Ерлінг Голанд
|1. Ерлінг Голанд
2. Кевін Де Брюйне
3. Родрі
|Тренер року
|1. Пеп Гвардіола
2. Сімоне Індзагі
3. Хаві
|1. Пеп Гвардіола
2. Лучано Спаллетті
3. Сімоне Індзагі
|1. Пеп Гвардіола
2. Лучано Спаллетті
3. Хаві
|Воротар року
|1. Марк-Андре тер Стеген
2. Едерсон
3. Ясін Буну
|1. Тібо Куртуа
2. Едерсон
3. Марк-Андре тер Стеген
|1. Едерсон
2. Тібо Куртуа
3. Марк-Андре тер Стеген
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Зашквари Спаллетті
Нагадаємо, що Спаллетті відомий не тільки успішною роботою на Батьківщині, але у кар'єрою в Росії. З 2009 по 2014 року Лучано очолював санкт-петербуржський Зєніт, з яким виграв два місцевих чемпіонати.
Після від'їзду з країни-терористки коуч продовжував бути близьким до клубу. Влітку Спаллетті відкрито привітав Зєніт із чемпіонством. А перед грою Україна – Італія заявив, що у нього приємні стосунки із керівником "Газпрому" Алєксєєм Міллером та спорт має бути поза політикою.