Відправила додому на "болота": Леся Цуренко красиво переграла росіянку на Thailand Open – відео

Українська тенісистка продовжує свій шлях на турнірі в Хуа Хіні. Після перемоги над бельгійкою Бонавентюр Лесі змогла вибити представницю держави-терористки.

Анна Калінская – Леся Цуренко 0:6 / 7:6 / 4:6

На тенісному турнірі категорії WTA250 в Хуа Хіні Thailand Open приймають участь три українки. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко успішно подолали перше коло.

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Остання вийшла в 1/8 фіналу на суперницю без країни Анну Калінскую, яка народилась на території держави-терористки Росії, пише 24 канал. Попри те, що суперниця вважалась фаворитом гри, Леся зуміла здобути перемогу.

Відправила росіянку додому

Перший сет залишився повністю за українкою, яка не віддала жодного гейму. Поборотись довелось у другому сеті, який Цуренко програла на тайбрейку. Втім вирішальний сет був за уродженкою РІвненщини – 6:4.

Поєдинок тривав майже 2,5 години. За цей час українка припустилась всього чотирьох подвійних помилок. Жодна з тенісисток не виконували подачі на виліт, тоді як Цуренко реалізувала 11 за 15-ти брейкпоїнтів.

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Потенційні дуелі українок

Таким чином, п'ята ракетка України вийшла до чвертьфіналу. Там вона може зустрітися зі співвітчизницею Даяною Ястремською. Правда, для цього одеситка має переграти німкеню Тетяну Марію.

У свою чергу Марта Костюк гратиме проти Нао Хібіно, а на одну з українок зможе вийти хіба що у півфіналі. Правда, окрім японки нашій спортсменці доведеться ще подолати супротив Б'янки Андрееску або Анастасії Захарової.

Відеоогляд матчу Калінская – Цуренко: