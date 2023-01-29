Шахтар навіть без синиці в руках: англійський клуб офіційно підписав гравця "гірників"

Англійський Леcтер офіційно повідомив про підписання угоди з бразильськиv півзахисником Шахтаря. Та от український клуб залишився ні з чим.

Лестер, який посідає 14-е місце в АПЛ, повідомив про укладення угоди з півзахисником Тете. Бразилець все ще належить українському клубу.

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"Лисиці" орендували молодого футболіста до кінця поточного сезону. Можна сказати, що англійці просто перепозичили Тете у Ліона. Гравець першу половину сезону провів також на правах оренди у стані "ткачів".

Шахтар залишився ні з чим

Український клуб знову без компенсації за гравця. Контракт Тете з Шахтарем чинний до грудня 2023 року, тому футболіст зможе ще повернутись у стан "гірників".

Раніше повідомлялось, що між Ліоном та Шахтарем фінансова угода щодо Тете. Якщо гравець захоче покинути "ткачів" та перейти в іншу команду, то французький клуб повинен заплатити українцям 17,5 мільйонів євро за бразильця. Тоді вони б могли перепродавати Тете за ціну, яку собі би забажали. Але Лестер вирішив просто орендувати футболіста.

Тете у Шахтарі