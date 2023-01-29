Шахтар навіть без синиці в руках: англійський клуб офіційно підписав гравця "гірників"
Джерело:Твітер Лестера
Англійський Леcтер офіційно повідомив про підписання угоди з бразильськиv півзахисником Шахтаря. Та от український клуб залишився ні з чим.
Лестер, який посідає 14-е місце в АПЛ, повідомив про укладення угоди з півзахисником Тете. Бразилець все ще належить українському клубу.
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"Лисиці" орендували молодого футболіста до кінця поточного сезону. Можна сказати, що англійці просто перепозичили Тете у Ліона. Гравець першу половину сезону провів також на правах оренди у стані "ткачів".
Шахтар залишився ні з чим
Український клуб знову без компенсації за гравця. Контракт Тете з Шахтарем чинний до грудня 2023 року, тому футболіст зможе ще повернутись у стан "гірників".
Раніше повідомлялось, що між Ліоном та Шахтарем фінансова угода щодо Тете. Якщо гравець захоче покинути "ткачів" та перейти в іншу команду, то французький клуб повинен заплатити українцям 17,5 мільйонів євро за бразильця. Тоді вони б могли перепродавати Тете за ціну, яку собі би забажали. Але Лестер вирішив просто орендувати футболіста.
Тете у Шахтарі
- У 2019-му році бразилець приєднався до українського колективу з Греміо за 15 мільйонів євро.
- За "гірників" Тете провів 75 поєдинків, в яких відзначився 25 разів.
- Через початок війни Росії проти України, бразилець скористався спеціальним дозволом ФІФА на перехід у іншу команду. Тете дуже хотів повністю завершити угоду з Шахтарем, але не знайшлось жодного претендента, хто був готовий викупити його контракт.