Ліон – Труа 4:1

Голи: Ляказетт, 3, Тальяфіко, 46, Тете, 49, Тете, 75 – Тардьє, 39.

У п'ятницю, 19 серпня, стартував 3 тур чемпіонату Франції. У першому поєдинку геймвіку зійшлись один із місцевих грандів Ліон та аутсайдер турніру Труа

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Для фаворита не стало проблемою здобути впевнену перемогу з рахунком 4:1. Героєм зустрічі став ексгравець Шахтаря Тете, пише 24 канал.

Бразилець вийшов у стартовому складі і відзначився аж трьома результативними діями. Під час другого голу Ліона Тете асистував на Тальяфіко, а потім ще і забив третій та четвертий голи, оформивши дубль.

Відеоогляд матчу Ліон – Труа:

При цьому бразилець ще і отримав невелику порцію критики від тренера команди Петера Боса. Він заявив, що виступ ексвінгера Шахтаря не був чимось особливим.

Для мене виступ Тете не був фантастичним, просто нормальним. Він забив два голи, але може грати набагато краще. Для вінгера він володіє важливими якостями, забиває голи та віддає асисти. В цьому він може досягти куди більшого,

– висловився Петер Бос.

Становище Ліона

Клуб завоював дві перемоги у двох матчах. В першій грі підопічні Боса обіграли вдома Аяччо (2:1). Ці дві вікторії дозволили "ткачам" наздогнати ПСЖ у турнірній таблиці.

Нагадаємо, що Ліон провалив минулий сезон, зайнявши аж 8 місце в Лізі 1. Це залишило клуб без єврокубків на сезон 2022/2023.