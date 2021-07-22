Тест: що ви знаєте про Україну на Олімпійських іграх

Українські спортсмени змагатимуться на Літніх Олімпійських іграх у Токіо. Нашу країну представлять понад 150 спортсменів у 25 видах спорту.

Україна має багату історію виступів на Олімпійських іграх. Традиційно наша збірна краще виступає на Літніх іграх, хоча перше "золото" було здобуте на Зимовій Олімпіаді.

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На Олімпіаді-2020 українські спортсмени спробують реабілітуватися за попередні Ігри у Ріо-2016. У Бразилії наші спортсмени встановили антирекорд за кількістю виграних медалей.

На жаль, наша збірна втратила декількох сильних спортсменів. Зокрема, через дискваліфікацію Ігри у Токіо пропустять гімнаст Олег Верняєв, важкоатлет Дмитро Чумак та тенісистка Марта Костюк.

Перед тим, як вболівати за наших спортсменів, спробуйте освіжити свої знання про українців на Олімпійських іграх.

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