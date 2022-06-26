Терористи бомбардують "військові об’єкти" зі сплячими дітьми, – Маліновський про обстріл Києва

Українці прокинулись 26 червня від сигналу тривоги, яка лунала по усій країні. Вранці російські загарбники завдали ракетного удару по Києву.

Маліновський показав жахливий ранок у Києві

Окупанти атакували столицю України у традиційному для них стилі, коли усі люди ще спали. Ворожі ракетки влучили у житловий будинок та дитячий садок. На жаль, не обійшлось без постраждалих.

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Рятувальникам з-під завалу вдалось витягнути 7-річну дівчинку. Цю інформацію та світлини постраждалої дитини миттєво розлетілось по соцмережах українців та представників спортивного світу.

Півзахисник збірної України та Аталанти Руслан Маліновський звернувся до Європи у своєму твітері. Футболіст назвав росіян терористами, які приймають житлові будинки за військові об'єкти.

Доброго ранку, Європо. Це Київ сьогодні. Терористи бомбардують "військові" об’єкти зі сплячими всередині дітьми,

– написав Маліновський.

Нагадаємо, що Маліновський разом із дружиною Роксаною у Бергамо організували благодійний вечір, на якому зібрали гроші для України.

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