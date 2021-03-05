У Тернополі назвали стадіон на честь Шухевича

У Тернополі присвоїли нову назву міському стадіону. У п'ятницю, 5 березня, міськрада вирішила, що "Тернопільський міський стадіон" відтепер носитиме ім'я Романа Шухевича.

Рішення підтримали всі депутати

Депутати міської ради одноголосно підтримали ініціативу мера Сергія Надала щодо присвоєння стадіону нової назви.

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Рішення було прийнято у роковини смерті Романа Шухевича – українського політичного діяча, військового та лідера УПА.

У цей знаменний день ми вшановуємо пам'ять Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Дуже символічним є те, що саме сьогодні ми приймаємо важливе рішення про присвоєння центральному стадіону назву "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича,

– мовиться у повідомленні.

Мер Тернополя Сергій Надал додав, що Шухевич був не лише зразковим командиром, а й "добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту".

Що відомо про стадіон у Тернополі