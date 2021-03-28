Суркіс назвав терміни повернення Бєсєдіна і Циганкова

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, коли футболісти Артем Бєсєдін та Віктор Циганков оговтаються від травм. Обидва потрапили у лазарет перед матчами збірної України.

За словами президента київського клубу, чекати залишилося недовго.

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"Бесєдін буде тренуватися з наступного тижня. А Циганкову, напевно, потрібна ще тиждень", – зазначив Суркіс.

Наступний свій матч підопічні Луческу проведуть 4 квітня в рамках 20-го туру УПЛ проти Олександрії. Швидше за все, Бєсєдін та Циганков не встигнуть відновитися до цього матчу.

Також Суркіс прокоментував минулий благодійний матч своєї команди проти Динамо Бухарест.

"Це була ідея Луческу. Ми перевірили нашу молодь. Це краще, ніж просто тренуватися. Молодим хлопцям було цікаво займатися з першою командою. Румунський клуб опинився в дуже важкому фінансовому становищі. Ми поселили їх на своїй базі. Допомогли як змогли", – сказав Суркіс.