Гарантована медаль для України: Терлюга без поразок вийшла у півфінал Олімпіади з карате

На Олімпіаді-2020 відбулась кваліфікація серед каратисток. У категорії до 55 кілограмів (куміте) Україну представляла Анжеліка Терлюга. Титулована каратистка крокує у півфінал.

Мінімум "бронза" у карате вже є в України

У кваліфікаційному раунді усі сутички Анжеліки Терлюги були вкрай драматичними та цікавими. Українська каратистка з перемоги стартувала на японській землі. Українка була сильнішою за представницю Єгипту Радву Саєд (1:0).

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Наступні два протистояння проти казахстанки Молдір Жангбибай та австрійки Беттіни Планк завершились мировими – 4:4 та 0:0 відповідно. Для того, щоб вийти у півфінал Олімпійських ігор Анжеліці потрібно було перемогти в останньому поєдинку.

Дві найкращі каратистки групи проходили у наступний раунд.

У четвертій сутичці українці протистояла японка Мійо Мійаїхара. Терлюга здобула перемогу над суперницею з рахунком 4:0. Великий внесок у звитягу приніс тренер Антон Нікулін, який супроводжував Анжеліку на сутички. Він вчасно взяв відеоповтор, де судді розгледіли результативну дію українки.

Анжеліка Терлюга з 8 очками пройшла у півфінал з першого місця. Вихід в 1/2 фіналу означає, що каратистка гарантувала собі медаль Олімпійських Ігор у Токіо. Якщо українка поступиться у півфіналі, то здобуде "бронзу".

Івет Горанова (Болгарія) зустрінеться з Беттіною Планк (Австрія).

Півфінали розпочнуться після 14:20. Суперницею української каратистки буде Вень Цзи-Юнь з Китайського Тайбею. У іншому півфіналі