Російські вбивці та чорти кінчені: як світ спорту реагує на теракт у Запоріжжі – фото

Українські спортсмени масово поширили кадри з українського міста, яке було атаковане російськими фашистами вранці середи. Під кожним постом вони відзначали, що Росія – країна-терористка.

Вранці 22 жовтня Росія вчинила теракт у Запоріжжі. Окупанти вдарили ракетами по двох житлових багатоповерхівках. Постраждали 18 жителів (у тому числі двоє дітей), одна жінка загинула.

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Чимало відомих людей шоковано відреагували на терор. Серед них немало представників спорту опублікували у соцмережах кадри із Запоріжжя.

Більшість з них поширили відео з публікації Президента України Володимира Зеленського. На цих сторіс спортсмени ставлять хештеги "Росія – країна-терористка", пише 24 Канал.

Серед тих, хто зробив репост, такі відомі спортсмени як Олег Верняєв, Олександр Зінченко, Марина Бех, Ярослава Магучіх, Владислав Гераскевич, Денис Берінчик, Георгій Бущан, Юлія Левченко, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко.

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"Запоріжжя! Ракетна атака на цивільну будівлю. Росія – країна-терорист", – заявила фехтувальниця Ольга Харлан.

"Запоріжжя, житлові будинки. Мирне місто під ракетним обстрілом. Немає бути місця у світі жодному терористу!!! Всім, хто наказує, стріляє та підтримує рашистські злочини, має бути найбільше покарання",

– написав воротар Шахтаря Андрій Пятов.

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"Російські вбивці знову направили ракету у цивільних", – пише Анна Рижикова, відома легкоатлетка.

"Запоріжжя сьогодні. Черговий раз переконуюсь, що Росія – зло і країна-терор. Чорти кінчені", – вважає Парвіз Насібов.

"Це не мій двір. Але це моє рідне місто, моя рідна країна. Слів немає. Є якесь спустошення та небажання розуміти, що подібне коїться у різних містах України. Щодня. Це як рана на тілі, яка не загоюється, а лише з кожним разом все дужче болить та стає більше. Як опік, що лишається після підкату на сухому полі. Ще один підкат і він кровить. І так знову, знову і знову. Небажання розуміти це є, але воно хвилинне. Тому що треба сприймати реальність та реагувати на неї,

– написав у себе в інстаграм уродженець Запоріжжя і капітан Динамо Сергій Сидорчук.