Тепер світ бачить справжнє обличчя Путіна, – паралімпійська чемпіонка Шишкова

Українка Оксана Шишкова стала однією з найбільш титулованих спортсменок за підсумками Паралімпійських ігор-2022 в Пекіні. Вона виборола відразу 5 нагород для своєї країни.

"Росіяни не вірять у війну"

Представниця України виборола 5 нагород у Пекіні: 3 золотих та 2 срібні. Це дозволило їй посісти третє місце в списку найтитулованіших параатлеток Ігор у Пекіні.

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Шишкова розповіла про виступи на Іграх у Пекіні в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вона звернула увагу на те, що вторгнення відбулося перед початком Паралімпіади-2022. Параатлетка вважає, що це – шанс для неї та інших паралімпійців говорити світу, що насправді відбувається.

"Насправді це добре, що війна розпочала під час Паралімпіади. Тепер ми можемо говорити журналістам, що насправді відбувається. Багато людей, особливо серед тих, хто живе в Росії, не знають, що відбувається. Вони думають, що це миротворчі дії. Вони не вірять у війну", – сказала Шишкова.

Тепер ж світ може побачити справжнє обличчя Путіна та російського уряду,

– наголосила українка.