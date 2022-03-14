Тепер світ бачить справжнє обличчя Путіна, – паралімпійська чемпіонка Шишкова
Джерело:NRK
Українка Оксана Шишкова стала однією з найбільш титулованих спортсменок за підсумками Паралімпійських ігор-2022 в Пекіні. Вона виборола відразу 5 нагород для своєї країни.
"Росіяни не вірять у війну"
Представниця України виборола 5 нагород у Пекіні: 3 золотих та 2 срібні. Це дозволило їй посісти третє місце в списку найтитулованіших параатлеток Ігор у Пекіні.
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Шишкова розповіла про виступи на Іграх у Пекіні в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Вона звернула увагу на те, що вторгнення відбулося перед початком Паралімпіади-2022. Параатлетка вважає, що це – шанс для неї та інших паралімпійців говорити світу, що насправді відбувається.
"Насправді це добре, що війна розпочала під час Паралімпіади. Тепер ми можемо говорити журналістам, що насправді відбувається. Багато людей, особливо серед тих, хто живе в Росії, не знають, що відбувається. Вони думають, що це миротворчі дії. Вони не вірять у війну", – сказала Шишкова.
Тепер ж світ може побачити справжнє обличчя Путіна та російського уряду,
– наголосила українка.
- Збірна України феноменально виступила на Парілімпіаді-2022. Українці посіли друге місце у загальному заліку та всиновили два рекорди.
- Саме у Пекіні наша команда здобула найбільшу кількість золотих нагород в історії "білих" Ігор. На рахунку збірної 11 нагород найвищого рахунку. Раніше найбільшою кількістю нагород для України було 7 золотих медалей.
- Також наша збірна оновила рекорд за загальною кількістю медалей, здобутих на одній Паралімпіаді.
- У Пекіні українські паралімпійці здобули 11 золотих нагород, 10 срібних та 8 бронзових.