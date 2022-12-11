Кривдник Ломаченка побував у нокдауні, але виграв чемпіонський пояс: відео кращих моментів бою

Американський боксер Теофімо Лопес завоював пояс WBO International. У поєдинку проти іспанця Сандора Мартіна колишній абсолютний чемпіон світу легкої ваги побував у нокдауні.

У ніч з 10 на 11 грудня у Нью-Йорку відбувся вечір боксу, головною подією якого став поєдинок колишнього абсолютного чемпіона в легкій вазі американця Теофімо Лопеса та іспанця Сандора Мартіна.

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Поєдинок не виявився легкою прогулянкою для американця. Суперник запропонував досить конкурентний бокс своєму титулованому опоненту. На початку другого раунду Мартін піймав Лопеса, відправивши його в нокдаун. Рефері відкрив відлік, з чим був незгодний колишній абсолют.

Відео нокдауну Лопеса

Починаючи з третьої трихвилинки Лопес посилив тиск на суперника. Проте Сандор намагався відповідати зустрічними ударами та контратаками.

Відео бою у 6 раунді

У 7-му раунді Лопес знову побував на підлозі, але цього разу без нокдауну – удар припав по потилиці. Якби Мартін був більш активним та агресивним результат поєдинку був би абсолютно іншим.

За підсумками 10 раундів двоє із трьох суддів віддали перемогу Тео Лопесу – перемога розділеним рішенням.

Результат бою:

Теофімо Лопес (США) – Сандор Мартін (Іспанія) – SD 10 (94–95, 96–93, 97–92)

Відео найкращих моментів бою Лопес – Мартін

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Теофімо Лопес виграв в українця Василя Ломаченка бій за три пояси легкої ваги і став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

У наступному поєдинку Лопес сенсаційно програв австралійцю Джорджу Камбососу, втративши звання абсолюту.

У серпні 2022 року Тео успішно повернувся на ринг, перемігши Педро Кампу технокаутом у 7-му раунді.