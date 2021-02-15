Замало грошей: Лопес може піти від промоутера Ломаченка

Американський боксер Теофімо Лопес після того, як став абсолютним чемпіоном світу, прагне зірвати куш. Однак Лопесу ніхто не може обіцяти бій, за який щедро заплатять.

23-річний Лопес співпрацює з промоутерською компанією Top Rank, що опікується боями й українця Василя Ломаченка.

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Теофімо стверджує, що йому подобається співпраця з каналом ESPN і Top Rank. Однак боксер заявив, що готовий покинути Top Rank, якщо не зможе "зійтися в умовах" з промоутерською компанією.

Я знайду собі місце, де мої таланти будуть цінувати

За даними The Athletic, у Top Rank не готові платити Лопесу понад 1,25 мільйона доларів, що є прописаним в контракті мінімумом боксера.

Також Top Rank в особі глави компанії Боба Арума відмовилася задовольнити фінансові апетити бою Лопеса з Джорджем Камбососом. Арум заявив, що ринкова вартість цього поєдинку "дуже середня".

Ймовірно, Лопес обурився, що доля його поєдинку з Камбососом вирішиться на промоутерських торгах.

Не можете прийняти мої фінансові запити? Не біда. Я знайду собі місце, де мої таланти будуть цінувати гідно,

– сказав Лопес.