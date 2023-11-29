Троє тенісистів натякнули на відмову від участі у турнірі в Росії під егідою "Газпром"

Роберто Баутіста Агут, Ясміне Паоліні та Вікторія Томова прибрали свої позначки з постеру змагання. Northern Palmyra Trophies має пройти на початку грудня у Санкт-Петербурзі.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну світовий спорт почав накладати санкції на представників країни-агресорки. Багато спортсменів були не допущені до міжнародних змагань через мовчазну підтримку війни.

До теми Ганебно самоусунулися: як WTA відреагувала на тенісний турнір в Росії за підтримки "Газпром"

Втім теніс показав дуже інертну реакцію на війну в Україні. Російські спортсмени виступають у змаганнях, в тому числі і ті, хто відкрито підтримує геноцид українців. Єдиним "покаранням" для представників країни-терористки стало зобов'язання виступати під нейтральним прапором.

Тепер же ATP та WTA заплющують очі на виставковий турнір, який має пройти з 1 по 3 грудня в Санкт-Петербурзі. Головним спонсором Northern Palmyra Trophies є компанія "Газпром", яка фінансує війну в Україні.

Організатори заявляють про участь у змаганні багатьох топ-тенісистів, але більшість із них є росіянами або уродженцями Росії. Тим не менш, раніше було анонсовано, що на турнір приїдуть:

Адріан Маннаріно (Франція, №22 ATP)

Алєксандр Бублік (Казахстан, №32 АТР)

Ласло Джере (Сербія, №33 АТР)

Душан Лайович (Сербія, №48 АТР)

Роберто Баутіста Агут (Іспанія, №57 АТР)

Ясміне Паоліні (Італія, №30 WTA)

Вікторія Томова (Болгарія, №79 WTA)

Читайте також Поїхала кукуха: російський тенісист розбив коліно ракеткою після невдачі – курйозне відео

Втім після розголосу інформації троє останніх прибрали свої позначки під постом-анонсом турніру в інстаграм. Крім того, ЗМІ повідомляють, що в жіночому змаганні відбулась зміна учасниць, але без подробиць.

До слова, ATP та WTA відмовляються карати учасників змагання в Росії, оскільки вони виступатимуть там в міжсезоння та не під егідою цих організацій. Хоча раніше вони декларували свою позицію проти війни в Україні.