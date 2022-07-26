Український тенісист Марченко не потиснув руку супернику з росії після перемоги: ефектне відео

Ілля Марченко успішно стартував на турнірі в Іспанії. Український тенісист здобув вольову перемогу над Андрієм Кузнєцовим, який через російське громадянство виступає під нейтральним прапором.

Андрій Кузнєцов – Ілля Марченко 1:2 (7:6, 1:6, 3:6)

Нейтральний статус Кузнєцова не змінив відношення українського тенісиста до свого суперника. Ілля Марченко не відмовився від гри проти опонента з росії, але поставив його на місце, пише 24 канал.

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Поєдинок 1/16 фіналу іспанського турніру розпочався невдало для Марченка. Кузнєцов вирвав перемогу у першому сеті на тай-брейку – 7:6.

Ілля зібрався та повністю розгромив російського суперника у другій партії, віддавши Андрію лише один гейм – 1:6.

Все вирішувалось у третьому сеті, який дещо краще минув для росіянина. Марченко програв три гейми, але оформив вольову перемогу над Кузнєцовим – 3:6.

Після матчу тенісистки традиційно підходять до сітки, щоб потиснути руки та подякувати одне одному за гру. Однак не цього разу. Марченко підійшов до вишки, щоб подякувати судді за роботу та пішов збирати речі, щоб покинути корт.

Український тенісист не став тиснути руку супернику, країна якого вбиває мирне населення України та руйнує звичайну інфраструктуру. росіяни стали вигнанцями у спортивному світі. І ніякий нейтральний статус цього не виправить.

Похвальний вчинок від Іллі Марченка.

Цікаво, що Кузнєцов навіть не намагався підійти до Марченка.

Марченко не потиснув руку російському супернику: дивіться відео

До слова, у наступному раунді Марченко зіграє проти переможця матчу Алтуг Джелікбілек – Бенджамін Лок.