Тенісистку українського походження зловили на допінгу: це вже не вперше

Американська тенісистка Варвара Лепченко тимчасово відсторонена від змагань. В організмі спортсменки, яка має українське походження, знайшли заборонені речовини.

Другий допінговий провал тенісистки

Варвара Лепченко тимчасово не зможе виходити на корт для участі у змаганнях. У пробі американської тенісистки, яку вона здала 12 липня на турнірі WTA 250 в угорському Будапешті, виявили заборонені речовини адрафініл (метаболіт модафініла).

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Адрафініл – препарат, який використовують для підвищення пильності, уваги, неспання, позитивного настрою та інших параметрів. Хитрий спосіб для людей, які хочуть уникати втоми.

Спортсменку повідомили про порушення 9 серпня. Варвара має шанс звернутись до голови незалежного трибуналу для скасування дискваліфікації. Наразі американка цим правом не скористалася.

Для 35-річної тенісистки ця дискваліфікація стала вже другою у кар'єрі. Взимку 2016 року під час змагань у австралійському Брисбені Лепченко повністю провалила допінговий протокол. Американка здала аж чотири позитивні допінг-тести на мельдоній.

З 12 березня набрала чинності її дискваліфікація. Але вже 13 квітня усі звинувачення зі спортсменки зняли.

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