Тенісистки у Римі видали драматичний 4-годинний матч, який завершився скандалом: відео

Сара Соррібес-Тормо та Каміла Джорджі 10 травня провели матч 1/32 фіналу ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі (Італія). Тенісистки провели найтриваліший матч сезону у жінок.

Сара Соррібес-Тормо (Іспанія) – Каміла Джорджі (Італія) 2:1 (7:6, 6:7, 7:5)

Іспанка Сара Соррібес-Тормо і італійка Каміла Джорджі провели на корті 3 годині 53 хвилини. Тенісистки побили рекорд на цілих 20 хвилин, який раніше встановили у Мельбурні Ірина Бегу та Йоханна Конта. Дівчата провели на корті 3 години 33 хвилини.

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Іспанська тенісистка зуміла на характері дотиснути суперницю у третьому сеті. У другому колі Соррібес-Тормо змагатиметься з Аріною Соболенко з Білорусі. Білоруська спортсменка несподівано стала переможницею турніру у Мадриді. Соболенко переграла першу ракетку світу з Австралії Ешлі Барті.

Скандальний момент з італійським характером

Нагадаємо! Турнір у Римі вже покинула українка Марта Костюк . Тенісистка вперше у кар'єрі вийшла в основну сітку цього турніру після двох поспіль перемог у кваліфікації. Однак завершила виступи вже у першому колі. Еліна Світоліна розпочне свій шлях на турнірі у столиці Італії

Матч між Соррібес-Тормо та Джорджі не лише був найтривалішим, а й завершився скандалом. Батько італійки Серджіо налякав суддю на вишці своєю поведінкою. Рефері була змушена викликати охорону на корт за для своєї безпеки. Було чутно, як вона у раціо промовляє цю фразу: "Батько Джорджі дуже злий і я б хотіла, щоб хтось знаходився поруч зі мною".

У цей момент в об'єктиви камер потрапив і погляд батька тенісистки, який був дуже злим. Серджіо вже не перший раз проявляє свій палкий італійський характер з трибун на матчах доньки.

Відео моменту, коли суддя викликає охорону

Сара Соррібес-Тормо – Каміла Джорджі відеоогляд матчу