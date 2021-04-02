Тенісистка Костюк несподівано знялась з турніру у Чарльстоні

18-річна українська тенісистка Марта Костюк не гратиме на ґрунтовому покритті у Чарльстоні (США). Українка вирішила краще підготуватись до наступних змагань.

Рішення Костюк

Востаннє прихильники талановитої тенісистки могли бачити Марту на турнірі WTA 1000 у Маямі. Однак Костюк вже у стартовій зустрічі програла представниці Болгарії Цветані Піронковій.

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Цей турнір у Маямі став першим для 18-річної українки після того, як дівчина захворіла на коронавірус. Тенісистка змогла дати гідний бій суперниці, але ще досі ослаблений організм дав про себе знати.

Наступний старт для Костюк мав бути турнір WTA 500 у Чарльстоні. Марта могла розпочати змагання з основної сітки через відмову інших тенісисток, але вирішила теж знятись зі змагань. Ймовірно, що українка хоче краще підготуватись до наступних стартів.

Турнір у Чарльстоні відбуватиметься з 5-11 квітня.

Після вояжу до Маямі Костюк посідає 85 місце у рейтингу WTA.

Зараз Марта активно готується на корті та у тренажерному залі з тренером з фізпідготовки. Відео з тренувань спортсменка активно закидає у свої соцмережі. На роликах видно, що Марта потрохи повертається до своєї найкращої форми.