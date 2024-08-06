Позбулася паспорта країни-агресорки: російська тенісистка виступатиме за Вірменію
Джерело:Еліна Аванесян
Російські спортсмени масово відмовляються від свого громадянства, щоб брати участь в міжнародних змаганнях. Перелік втікачів нещодавно поповнила тенісистка Еліна Аванесян.
Через повномасштабну агресію Росії проти України спортсмени з країни-терористки стали ізгоями у світі. Щоб продовжувати свою кар'єру, росіяни зрікаються громадянства.
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Пишається бути громадянкою Вірменії
Тенісистка Еліна Аванесян без зайвих сентиментів позбулася російського паспорта. Етнічна вірменка відтепер виступатиме за свою історичну Батьківщину. Про це спортсменка повідомила у мережі Х.
"Я пишаюся тим, що я офіційно є громадянкою Вірменії, і для мене велика честь виступати під своїм вірменським прапором, починаючи з Cincinnati Open у понеділок.
З нетерпінням чекаю цієї нової глави та успіху на батьківщині моїх предків", – написала Аванесян.
Хто така Еліна Аванесян
- Дівчина народилася в російському П'ятигорську. Її батьки вірмени, які у 1992 році залишили Нагірний Карабах та переїхали до Росії.
- Аванесян розпочала займатися тенісом у шість років. У 2022 році дебютувала в турнірах серії Гренслему.
- У липні 2024 року дійшла до фіналу турніру WTA 250 в Яссах. Це був останній турнір під російським прапором. Із серпня Аванесян представлятиме Вірменію.